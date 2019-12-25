Экс-главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что Александр Кокорин должен покинуть клуб

По его словам, команде не нужен игрок с тюремным прошлым.

Бывший наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу в интервью агентству Sport24 поделился мнением о будущем форварда Александра Кокорина, который играл под его руководством в "Зените" в сезоне 2016/17.

Кокорин - один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Он всегда был тихим и спокойным. Не знаю, что случилось с ним в той истории с тюрьмой. Возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился. Был уверен, что его отправят в аренду. Слова о том, что в "Зените" его ждут - это всего лишь поддержка в трудной ситуации. Клуб не оставит игрока с тюремным прошлым. Думаю, Кокорин может заиграть в чемпионатах Бельгии, Германии или Италии. Мирча Луческу, экс-главный тренер "Зенита"

Напомним, Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона чемпионата России. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что хочет оставить Александра Кокорина в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru