В Петербурге появился литературный трамвай

В Петербурге литературный трамвай расскажет историю о Красногвардейском районе.

В Петербурге появился литературно-исторический трамвай "История в движении", который следует по маршруту № 23. Этот трамвай во время своего следования рассказывает об истории и достопримечательностях Красногвардейского района.

Пассажиры интересного трамвая могут узнать во время пути о книгах, которые пользуются популярностью в последние года. Также расскажут о лучших краеведческих проектах библиотек.

Проект такого трамвая создан к 45-летию Красногвардейского района, приурочен к открытию обновленной библиотеки "Ржевская" и к 110-летию петербургского трамвая.