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В Петербурге появился литературный трамвай
Сегодня, 13:09
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Shdaria
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В Петербурге появился литературный трамвай

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В Петербурге литературный трамвай расскажет историю о Красногвардейском районе.

В Петербурге появился литературно-исторический трамвай "История в движении", который следует по маршруту № 23. Этот трамвай во время своего следования рассказывает об истории и достопримечательностях Красногвардейского района.
 
Пассажиры интересного трамвая могут узнать во время пути о книгах, которые пользуются популярностью в последние года. Также расскажут о лучших краеведческих проектах библиотек. 
 
Проект такого трамвая создан к 45-летию Красногвардейского района, приурочен к открытию обновленной библиотеки "Ржевская" и к 110-летию петербургского трамвая.
Теги: 45 лет красногвардейскому району , крсногвардейский район , литературный трамвай , новости петербург , новости спб , образовательный трамвай , петербург , трамвай спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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