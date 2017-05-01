Лысый хулиган с пистолетом бегал за прохожими на Петроградке и скрылся от полиции

Полиция разыскивает мужчину, который вечером в воскресенье угрожал прохожим на Петроградской стороне пистолетом. Хулигану удалось скрыться от правоохранителей.

В воскресенье, 30 апреля, на Петроградской стороне было неспокойно. Около половины пятого в районе дома 26 на Большой Пушкарской улице бегал неизвестный хулиган. Мужчина держал в руке предмет. похожий на пистолет. Оружием он угрожал прохожим.

Когда запахло жаренным, дебошир убежал с места преступления. Как рассказывают свидетели, он убежал в сторону кинотеатра, находящегося неподалеку.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", на вид мужчине было 35-40 лет. Он был одет в кожаную куртку, синие джинсы и кроссовки. Полиция объявила мужчину в розыск. Какие именно цели преследовал странных злоумышленник - пока не известно.