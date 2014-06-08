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В Подмосковье мужчина обстрелял из пистолета шесть автомобилей

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Злоумышленник был задержан полицией.

В Подмосковье мужчина обстрелял из пистолета шесть автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на трассе в Люберцах. Неизвестный вышел на трассу и начал стрелять из травматического оружия. Момент попал на видеорегистратор одного из автомобилей, который также едва не попал под обстрел. Злоумышленник был задержан полицией, которая прибыла на место происшествия. О мотивах его поступка не сообщается.

Ранее мы сообщали, что на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль влетел в столб и загорелся.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: автомобили, люберцы, обстрел, пистолет, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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