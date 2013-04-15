Водитель и пассажир скончались на месте.

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль влетел в столб и загорелся. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения, после чего тут же вспыхнула. Также сообщается, что внутри машины находился один пассажир. Оба скончались на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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