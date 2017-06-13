L’one следит за фигурами своих слушателей

4 июля на Пионерской площади прошёл фестиваль музыки и спорта – KFC BATTLE. На площадке собрались молодёжные команды по футболу, стритболу, танцам, а также многим другим направлениям и поборолись за главный приз – путёвку в Барселону.

11 тысяч людей стали участниками и гостями фестиваля. Одним из кураторов феста стал популярный рэп и хип-хоп исполнитель L’one. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с музыкантом о мероприятии, его сотрудничестве с KFC, рекламе и, конечно же, баскете от L’one.

«Этот фестиваль называется «KFC Battle Fest». Он проходит в офлайне в 32-х городах и в меньшем количестве городов – в онлайне. Я присутствую уже на третьем таком открытом фестивале в этом году. Помимо Санкт-Петербурга, был Краснодар, где стартовал этот фестиваль. Также, я был в Астане, впереди еще Новосибирск и Москва. Это фестиваль для молодежи, здесь есть танцы, футбол, волейбол и баскетбол, есть блоггинг» - рассказал исполнитель.

По мнению Левана главной задачей феста является то, что они с коллегами пытаются поднять молодежь с дивана, вывести их за рамки Интернета, на свежий воздух, и дать им шанс на будущее.

Также L’one открыл секрет, почему в его баскете меньше курицы чем в обычном пати баскете: «Я всё-таки из спорта и стараюсь следить за фигурами всех своих слушателей. Батл Баскет – это перекус, когда нужно быстренько покушать, но нет времени». Рэпер признаётся, что сам часто обедает в KFC.

Нужно отметить, что в последнее время музыкант часто принимает участие в социальных проектах и снимается в рекламе. Мы узнали и то, что бы Леван никогда не стал рекламировать, и по какому принципу он выбирает предложения о сотрудничестве:

«Есть одна компания, которую я бы никогда не стал рекламировать: это спортивный бренд, и это – не «Nike». Я принципиально никогда даже не называю эту компанию, потому что она мне не нравится, я не симпатизирую ей. Я рекламирую только то, что мне нравится, так и никак иначе. Я хочу, чтобы люди понимали, что я этим пользуюсь, я это ношу, употребляю. Шампунь «Конскую силу» я вряд ли буду рекламировать».

Видео: Piter.TV

Катерина Суворова, Алиса Лукьянова