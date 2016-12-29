Снежные бои, ватрушки и полет на воздушном шаре - в зимнем репортаже Piter.TV

Заснеженные склоны, свежий воздух и Финский залив: что может быть лучше отдыха на природе? В минувшее воскресенье корреспонденты Piter.TV побывали в "Доме у моря", который в очередной раз удивил своих постояльцев неожиданным мероприятием.

Всего в 90 километрах от Северной столицы на берегу Финского залива в сосновом бору затесался на площади 5,5 га курорт "Дом у моря". Небольшие коттеджи, в каждом из которых есть кухня и сауна, ресторанчик и зона для отдыха органично вписываются в природу Ленобласти. Кто-то заверяет, что отдых на этом курорте можно назвать экотуризмом, а кто-то убежден, что нет места лучше, где бы сочетались цивилизация и дикая природы. Корреспонденты интернет-канала Piter.TV решили проверить на собственно опыте, можно ли отдохнуть от городской суеты не забывая про связь с внешним миром.

Неожиданным мероприятием в последний день зимы стал подарок организаторов, которые решили удивить своих постояльцев и гостей "покатушками" на воздушном шаре. Впрочем, последнее больше походило на аттракцион в парке отдыха, нежели на самый настоящий полет. Видимо, с погодой не подфартило: снег, ветер и туман. Конечно, воздушный шар на курорте не на постоянной основе, это своеобразный сюрприз для посетителей курорта. Хотя организаторы заверили, что планируют продолжить сотрудничество с "воздушным шаром". Кроме того, на курорте постоянно проходят разнообразные мастер-классы, а зимой удаются все традиционные забавы.

Однако возникает вопрос, насколько безопасно находиться на столь большой территории в отдельных домиках в глуши леса, учитывая тот факт, что на курорте можно заниматься самыми разными видами спорта: зимой это – лыжи, ватрушки, коньки, а летом – велопрогулки, спортивные площадки, плаванье и многое другое. Важно помнить, что на курорте нет постоянного врача, но у "Дома" есть контакты с больницами, поэтому, в крайнем случае, спасатели приедут за считанные минуты. Также на всей территории имеются камеры видеонаблюдения, что позволяет обеспечивать безопасность.

Занимательно, что на благоустройство "Дома у моря" потратили свыше 1 миллиарда рублей. Весомое вложение, которое, судя по всему, стоит того.Ведь владельцы уверяют, что уже вышли на операционную безубыточность. Впрочем, инвестиции до сих пор продолжаются: достраиваются новые коттеджи и места для отдыха.

Кстати, сами создатели курорта отмечают, что их задачей было найти баланс между цивилизацией и абсолютной отрешенностью. Бесплатный Wi-Fi, горячая вода и электричество в лесу – пожалуйста. Конечно, это не дикая природа, но может оно и к лучшему. Ведь кому не приятно погреться возле камина после морозного дня?

Дарья Молчанова, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV