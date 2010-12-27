Клинт Иствуд снимет фильм про Парижский теракт

Как сообщает издание Variety, готовятся съемки фильма «The 15:17 to Paris», который будет основан на книге о реальном несостоявшемся теракте "Поезд в 15.17 в Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трех американских героях". Уникальность картины будет заключаться в том, что второстепенные роли исполнят американцы, которые и предотвратили трагедию. Имена героев - Энтони Сэдлер, Алек Скарлатос и Спенсер Стоун. Они сыграют самих себя. Также в фильме будут задействованы Дженна Фишер, известная по сериалу “Офис” и Джуди Грир (“Телекинез”, “Планета обезьян:Революция”).

Режиссер расскажет не только о несостоявшемся теракте в 2015 году, но и затронет детство героев. В 2015 году им удалось разоружить и обезвредить террориста, который все же успел ранить троих пассажиров поезда Амстердам-Париж. Спенсер Стоун был ранен при задержании преступника. Все участники впоследствии получили награду за храбрость.

Дата премьеры пока что не назначена.