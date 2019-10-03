Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда

Премьера фильма запланирована на декабрь 2019 года.

В сети опубликован первый трейлер новый режиссерской работы Клинта Иствуда - драматического фильма "Ричард Джуэлл".



В основу сюжета легла реальная история мужчины, который в 1996 году предотвратили взрывы в Атланте. Ричард обнаружил спрятанное взрывное устройство, оставленное во время концерта в парке. Своим поступком он спас множество жизней, однако в последствии Джуэлла попытались сделать козлом отпущения. Мужчинаюу обвинили в том, что это он оставил бомбы, чтобы в последствии найти их и прославиться. В 2007 году Ричард скончался от сердечного приступа в возрасте 44 лет.



Главные роли в картине сыграли Оливия Уальд, Сэм Рокуэл, Джош Хэмм и другие. Премьера картины запланирована на 13 декабря.



Видео: YouTube/Warner bros