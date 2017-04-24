Смертельное видео из Дагестана: легковушка вылетела на тротуар

В Махачкале дорогу не поделили два автомобиля. В результате мощного столкновения одну из машин отбросило на остановку. Погибли два человека.

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в столице Дагестана дорогу не поделили два автомобиля. Инцидент произошел на Орджоникидзе. В результате столкновения один из автомобилей отбросило на тротуар. Очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим. Кроме того, момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, один из водителей двигался на большой скорости по прямой. Второй участник аварии хотел завернуть, однако, судя по всему, не убедился в безопасности маневра, после чего и произошло столкновение. Легковушку, которая пытался проскочить, от соприкосновения отбросило на ограждение, после чего она влетела в остановку.

Удар оказался настолько сильным, что автомобиль буквально смяло. Пассажир транспортного средства погиб на месте. Водителя удалось вытащить из искореженной машины. С многочисленными ушибами и переломом ноги его госпитализировали в больницу. Также в результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появились жуткие кадры из Петербурга: дорогу не поделили две фуры и легковушка.



Видео: youtube, Республика Дагестан / Republic of Dagestan