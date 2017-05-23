Из реки Сясь в Волховском районе выплыл утопленник со связанными руками и ногами

В карманах погибшего нашли два евро, украинские копейки и записку с адресом в Сахалинской области

Накануне днем, в понедельник, 22 мая 2017 года, дачница, жительница деревни Рыжково, заметила в реке Сясь нечто, больше всего напоминающее мертвое тело; женщина обратилась в полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выловили из воды труп мужчины, который, по всей вероятности, утонул или зимой, или еще поздней осенью. Тело погибшего было облачено в зимнюю черную куртку с меховой подкладкой и в зимние ботинки.

Предположительно, смерть мужчины не была ни случайной, ни добровольной – руки погибшего были связаны со спины ремнем, ноги перевязаны скотчем.

В одежде утопленника нашли черное портмоне, в котором лежали монета 2 евро и 5 украинских монет на сумму 75 копеек. Там же лежала записка с адресом жителя города Холмска Сахалинской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Видео: архив