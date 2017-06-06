Из Невы выловили труп бородатого мужчины

О падении в реку неизвестного 45-летнего мужчины сообщили прохожие

Вечером понедельника, 5 июня 2017 года, прохожие сообщили в МЧС о чрезвычайном происшествии у Литейного моста. Сообщалось, что неизвестный бородатый мужчина упал с моста в Неву.

Прибывшие на место спасатели начали осматривать квадрат акватории, на который указали горожане. Спустя короткое время было обнаружено мертвое тело мужчины – он наглотался воды и утонул.

Погибший был 45-50-летним мужчиной с окладистой бородой, одет был в коричневую кожаную куртку. Документов при себе у утонувшего мужчины не оказалось, так что установить его личность оказалось затруднительно. Тело утопленника было переправлено в городской морг, где экспертам предстоит установить точные причины его смерти.

Видео: архив