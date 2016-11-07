В новом клипе Скруджи засветились Иосиф Пригожин, Гарик Мартиросян и обнаженные девушки

Клип на песню "Рука-лицо" популярного хип-хоп исполнителя Скруджи лейбла Black Star стремительно набирает популярность в Сети

Рэпер Скруджи опубликовал видеоклип на песню «Рукалицо». Режиссёром клипа выступил Александр Голубев. Меньше чем за месяц он набрал около 1,5 млн просмотров.

В съемках видео приняли участие звезды шоу-бизнеса - Тимати, Иосиф Пригожин, Наталья Рудова, Гарик Мартиросян, Натан, Мария Миногарова и многие другие. Артисты, принявшие участие в клипе, повторили знаменитый жест и закрыли лицо одной рукой. Кроме того, видео было дополнено сочными бургерами и полуголыми девушками.

Видео:

YouTube: BlackStarTV