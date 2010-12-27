Скверы имени Образцовой и Петипа появится в Петербурге

Топонимическая комиссия Северной столицы присвоила новые имена скверам без названий. Появится скверы Елены Образцовой и Мариуса Петипа.

В Петербурге семи скверам присвоили имена выдающихся личностей. Об этом говориться в проекте постановления правительства, который опубликовали 14 июля. Топонимическая комиссия одобрила названия семи зон.

На пересечении улиц Декабристов и Писарева появится сквер имени Елены Образцовой. А территория между домами 4 на улице Союза Печатников и №7/2 на набережной Крюкова канала теперь носит имя Мариуса Петипа. В комиссии особо отметили, что этот сквер находится недалеко от Мариинского театра, где прошла большая часть творческой жизни балетмейстера.

Также в городе появится скверы имени полководца Алексея Брусилова, авиаконструктора Сергея Изотова, главы совхоза в Шушарах Николая Ивасюка и офтальмолога Святослава Федорова.