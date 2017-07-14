Зеленая зона и разноуровневые скамейки: как благоустроят сквер на Кондратьевском проспекте

В доме архитекторов подвели итоги конкурса проектов молодых архитекторов.

В Петербурге выбрали проект по благоустройству сквера на Кондратьевском проспекте. В Доме архитектора подвели итоги конкурса проектов молодых архитекторов. Жюри выбрало лучшие концепции среди десяти проектов, попавших в шорт-лист.

Жюри очень отмечало именно ландшафтную составляющую, потому что действительно у нас уголков зеленых не так много. И как раз развитие вот этой ландшафтной темы очень важно. Олег Романов, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов

Призовые места достались архитекторам из Самары и Петербурга. Победителем конкурса стал творческий союз из Москвы. Их проект будет рекомендован Союзом архитекторов к реализации городом.

В каждой зоне мы ориентировались на того посетителя, который туда придет. Есть молодежная зона, где разноуровневые скамейки, молодежь может сидеть большими компаниями, но там нет спинок, которые нужны бабушкам. Есть другая территория, где стоят скамейки с удобными спинками и люди старшего возраста могут комфортно проводить время. Под защитой от солнца в летнюю жару или от ненастных осадков. Валентина Шалыгина, Анна Чжан, победители конкурса архитекторов

Сквер на Кондратьевском, 70 будет благоустроен благодаря местным жителям. В 2018 году им удалось защитить зеленый участок от постройки детского сада на территории.

Фото и видео: Piter.TV