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Градозащитники отстояли сквер на Кондратьевском проспекте
Вчера, 15:31
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Butenko
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Градозащитники отстояли сквер на Кондратьевском проспекте

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Жителям Калининского района удалось защитить небольшой сквер на Кондратьевском проспекте.

Администрация Петербурга отказалась от идеи строительства детского садика на территории сквера у дома № 70 по Кондратьевскому проспекту. Об этом сообщает общественная организация "Красивый Петербург". Ранее градозащитники выступали за сохранение зеленой зоны и поиск альтернативного места для строительства дошкольного образовательного учреждения.

Речь идёт о небольшом участке внутри квартала на Кондратьевском проспекте рядом с домом 70/1. Местные жители уже несколько лет просят его обустроить, однако до недавних пор правительство города заявляло, что участок зарезервирован под строительство детского сада. Опрос, проведённый в районной группе "Красивого Петербурга", показал, что большая часть принявших в нём участие жителей выступают за сохранение сквераи поиск альтернативных мест для обустройства детсада. В итоге было решено поддержать горожан и оставить в этом месте зелёную зону. Следующим шагом к сохранению сквера будет включение этой территории в перечень зелёных насаждений общего пользования с последующим благоустройством.  

Красивый Петербург 

Впрочем, у общественников отсутствует информация о планах чиновников по благоустройству сквера. На данный момент он скорее напоминает небольшую лужайку с редкими деревьями на территории зеленой зоны. Элементы благоустройства в сквере практически отсутствуют.
 
Фото: Piter.TV
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Теги: кондратьевский проспект , красивый петербург , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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