Хоккейный клуб СКА обскакал "Торпедо" и завершили чемпионат, оказавшись на втором месте

Сегодня, 18 февраля, хоккейный клуб СКА завоевал очередную победу на турнирном поприще. Оставив позади ХК "Торпедо", петербуржцы завершили регулярный чемпионат и оказались на второй позиции

Победой завершил хоккейный клуб СКА регулярный чемпионат КХЛ сегодня, 18 февраля, в Санкт-Петербурге. Хоккеисты из команды-соперников "Торпедо" были разгромлены со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Голы у петербуржцев забросили: Прохоркин (1 минута), Херсли (28), Хохлачев (35) и Ковальчук (60). По другую сторону поля же отличились Макмиллан (25) и Артем Аляев (45).

Однако, несмотря на все старания, СКА не смогли вернуть себе первенство в регулярном сезоне и завершили его на втором месте. Здесь же их обставил ХК ЦСКА. Второй этап чемпионата – Кубок Гагарина – стартует 21 февраля. СКА гарантированно начнет серию до четырех побед дома, в Санкт-Петербурге.