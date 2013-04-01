Губернатор пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал, что порядок закрытия станций петербургского метро из-за осмотра бесхозных рюкзаков, свертков и коробок. Такое заявление он сделал в ответ на жалобу одного из депутатов Заксобрания на то, что в ноябре станция "Гражданский проспект" была закрыта три часа.

Полтавченко ответил, что сейчас при обнаружении на станциях бесхозных вещей все ведомства, ответственные за проверку, работают по инструкции 2014 года. Согласно этому документу людей следует эвакуировать, а место, где был обнаружен предмет, оцепить.

По словам губернатора, возможно, порядок проверки забытых вещей следует пересмотреть.

Напомним, в последние месяцы станции петербургской подземки проверяют почти каждый день, иногда и не по одному разу. Горожане уже привыкли к объявлениям по громкой связи сообщают о забытых свертках.

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