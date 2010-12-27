Грузовой поезд насмерть сбил человека на станции Понтонная

На железнодорожной станции Понтонная под Петербургом произошла трагедия. Грузовой поезд наехал на человека.

Сегодня утром, 10 мая, на железнодорожной станции Понтонная рядом с Колпино человек попал под грузовой поезд. Судя по сообщениям очевидцев, он погиб на месте трагедии. ЧП произошло в районе 11 утра: в социальных сетях уже появились фотографии с места трагедии. На них можно разглядеть тело пожилой женщины в темных штанах и темной куртке, с фиолетовой одеждой под нею же. Свидетели столкновения пишут, что у погибшей серьезно повреждена голова.

Отметим, что столкновение произошло за пределами разрешенного перехода через железную дорогу. Возможно, погибшая просто попыталась перейти рельсы в неположенном месте, и попала под поезд. В данный момент грузовой состав, сбивший человека, стоит на месте и не продолжает движения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург