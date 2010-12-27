В Петербурге задержали 60 тонн подозрительного минтая из Приморья

Сотрудники Россельхознадзора в Петербурге остановили подозрительную партию рыбы из Приморского края. Прибывшие поездом морепродукты вызвали немало вопросов и сомнений.

В Северной столице снова задержали партию подозрительной рыбы. На этот раз сотрудникам Россельхознадзора Петербурга попался минтай из Приморского края. На ветеринарном посту ДПС Среднерогатская специалисты приостановили движение около 60 тонн минтая.

Морепрдукты вызвали много вопросов. В частности, мешки в которых прибыла рыба оказались частично повреждены. Но и это не единственная проблема груза: упаковки были без маркировочных этикеток, а на других были следы перемаркировки.

Инспекторы Управления составили протоколы об административном правонарушении. Чтобы определить состояние груза, были отобраны пробы. Экспертиза выявит показатель безопасности минтая.

Фото: управление Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти