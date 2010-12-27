Губернатор Петербурга назначил главу Невского района

Стало известно, кто займет должность главы Невского района в Санкт-Петербурге.

В Петербурге главой Невского района стал Гульчук Алексей Владимирович.

Руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов сообщил, что Георгий Полтавченко назначил Алексея Гульчука главой администрации Невского района. Известно, что раньше Алексей был заместителем главы районной администрации и был назначен ответственным за вопросы экономического развития, госзаказа, строительства и землепользования.

Невский район основан в 1917 году, расположен в восточной части Санкт-Петербурга. Это единственный район в городе, расположенный по двум берегам Невы. На севере Невский район располагается на границе с Красногвардейским и Центральным районами, на западе – с Фрунзенским районом, на юго-востоке – с Колпинским районом, а на востоке его граница является границей города. К ней примыкает Всеволожский район Ленинградской области.

Фото: "Вконтакте" группа "Наш дом - Невский Район"