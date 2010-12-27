Фото: Карлес Пуйоль прокатился в московском метро‍

В Москву с официальным визитом в рамках подготовки к ЧМ-2018 приехал легендарный футболист Карлес Пуйоль. Москвичи встретили спортсмена в метро, здании спортцентра и просто на улицах.

Экс-капитан каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль был замечен в Москве. Сразу несколько пользователей социальных сетей опубликовали фотографии с легендарным испанским защитником. Горожане заметили его в метро, на улицах города и даже в здании старого советского спортивного центра. Кто-то даже успел сделать селфи с бывшим игроком сборной Испании, а кому-то хватило и простой фотографии Карлеса Пуйоля в необычной обстановке.

Заметим, что за день до этого Карлес Пуйоль приезжал в Петербург, где посетил стадион на Крестовском острове. Испанец приехал в Россию в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. В планах у игрока с выдающейся шевелюрой встречи с волонтерами турнира и чиновниками от спорта.

В ходе короткого общения со СМИ Карлес Пуйоль признался, что ему понравился внешний вид столичной подземки.

Фото: группа VK "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", Instagram - maknik1923, razvanst, Организационный комитет ЧМ-2018