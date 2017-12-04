Видео: русская извращенка атаковала футболиста Пуйоля резиновым фаллосом

Звезда мирового футбола Карлес Пуйоль попал в неприятное эротическое приключение во время визита в Россию.

Две русские девушки атаковали звезду мирового футбола Карлеса Пуйоля во время визита в Москву. Сразу после жеребьевки ЧМ-2018 они выследили его в стенах VIP-гостиницы и устроили "эротическую засаду" на экс-игрока сборной Испании. В Сети уже появилось видео этого инцидента, в ходе которого две горячие брюнетки буквально отлупили волосатого красавца резиновым фаллосом.

Видео: на Карлеса Пуйоля напали с фаллоимитатором

Казалось бы, ничего не предвещало ЧП. На видео можно заметить, как две красивые и молодые брюнетки подходят к звезде "Барселоны" и заваливают его комплиментами. Одна из барышень признается, что влюбилась в волосы испанца и была бы не прочь зажечь с ним. Видимо, девушка имеет в виду интимный контакт. Россиянки просят Пуйоля постоять с ними, сфотографироваться и договориться о возможном совместном времяпрепровождении.

Когда Карлес Пуйоль расслабляется, одна из девушек достает из-за пазухи резиновый фаллос. Она тычет фаллоимитатором в лицо опешевшему футболисту. Расслабленный атлет пропускает несколько ударов фаллосом по лицу, лишь после этого он отстраняется от девушек. Мужчина вежливо просит отстать от него, на этом видео обрывается.

Как стало известно позже, Карлес Пуйоль мог стать жертвой секс-тренера Алекса Лесли. Он известен тем, что дает своим ученицам странные задания на раскрепощение. Многие считают подобные выходки банальной рекламой сомнительного свойства.

Видео: Roads L, YouTube