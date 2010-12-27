Фанатов "Зенита" огорчило решение Александра Кержакова уйти из футбола

Поклонники Александра Кержакова оставляют в Instagram экс-футболиста недовольные комментарии.

Сегодня днем, 13 июля, спортивные СМИ сообщили об уходе Александра Кержакова из большого футбола. По данным Sports.ru, звезда "Зенита" переходит на работу в системе клуба. Здесь он будет курировать юношеское направление, а также отвечать за связь между Академией клуба и взрослой командой.

Большинство фанатов "Зенита" расстроились из-за того, что Кержаков решил уйти из футбола. Своим мнением на этот счет они активно делятся на странице петербуржца в Instagram. Напомним, что неделю назад сам нападающий устроил там голосование за свою дальнейшую судьбу. Он обратился к своим подписчикам: "Каждый ваш лайк будет означать,что вы за то,чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю сколько вас ! В понедельник решение".

Пост собрал 26 799 "лайков". Теперь подписчики считают, что их обманули.

"Расходимся. Нас развели", "Добрый день, Александр. Судя по информации на сайте Зенита, ты закончил играть?", "Как же так?????????Мы все надеялись еще поболеть за тебя", - пишут они под фотографией звезды.