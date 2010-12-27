В гараже задержанного торговца оружием из Петербурга нашли внушительный арсенал

Правоохранительные органы Северной столицы задержали двух торговцев оружием. В гараже одного из них нашли больше 20 видов оружия, более трех тысяч патронов и различных боеприпасов.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД и УФСБ накрыли группу торговцев оружием. Мужчины 39 и 40 лет занимались сбытом огнестрелов и боеприпасов к ним в Петербурге и Ленобласти. Подозреваемых задержали в четверг, 13 июля, после оперативно-розыскных мероприятий.

Правоохранительные органы провели обыски с квартирах подозреваемых и в гараже одного из фигурантов. Всего там нашли более 20 различных огнестрельных орудий, более трех тысяч патронов разного калибра и боеприпасы. Все предметы направили на экспертизу.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело из-за незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения оружия и боеприпасов. Одного из подозреваемых задержали. Второму удалось отделаться подпиской о невыезде: он раскаялся и оказывал содействия следственным органам.

Полиция занимается поиском возможных соучастников подозреваемых. Устанавливаются все подробности их деятельности.