Еще в трех районах Петербурга начались испытания теплосетей

На этот раз будут затронуты Приморский, Фрунзенский и Красносельский районы

23 мая тестирование теплосетей начнется еще в трех районах Санкт-Петербурга – в Приморском, Красносельском и Фрунзенском. Ранее сообщалось об испытаниях трубопроводов ГВС в Кировском, Адмиралтейском и Центральном районах города.

ак сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», в Приморском районе испытывать будут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от Приморской котельной, расположенной в доме №6 по улице Оптиков. Горячее водоснабжение будет кратковременно отключено более чем в пятистах жилых домах:

– Богатырский проспект 3, корпуса 1,2; 5, корпуса 1,2,3,4; 7, корпус 3; проспект Испытателей, 6, корпуса 1,2,3; 8, корпуса 1,2; 7 литера А; 11, корпуса 1,2, 1литера А; 13; 15, корпуса 1,2,3; Коломяжский проспект, 24 литера А; 26; Серебристый бульвар, 15; 19, корпус 1; аллея Поликарпова, 1; 2; 4, корпус 1; 6, корпуса 1,2; 8, корпус 1; Комендантская площадь, 1; улица Матроса Железняка, 57; улица Савушкина, 141; 126 и другие.

В Красносельском районе испытания пройдут от 2-й Красносельской котельной, отключены от горячего водоснабжения будут 137 жилых зданий в границах улиц: улица Добровольцев, проспект Народного Ополчения, проспект Ветеранов, улица Чекистов, улица Авангардная.

Во Фрунзенском районе испытываются сети от групповой котельной по адресу: Малая Балканская улица, 39, корпус 2, в зоне отключения – один жилой дом.

Всего в межотопительном периоде 2017 года предприятие проведет 261 гидравлическое испытание в 14 районах Петербурга и выполнит планово-профилактический ремонт 278 энергетических источников и 217 центральных тепловых пунктов.

Важно, что более чем в половине зданий, находящихся в сфере обслуживания предприятия, горячая вода будет отключаться на срок не более трех дней. Это 4845 домов, или 52% от всего количества зданий, которые обслуживает ГУП «ТЭК СПб». 1673 дома будет отключено от ГВС на срок от 4 до 10 дней, 1402 здания – на 12 дней. В 1332 домах горячей воды не будет порядка двух недель. В частности, в Красносельском районе в зоне 4 Красносельской котельной этим летом будут проводиться мероприятия по улучшению качества горячей воды, что потребует дополнительных трех дней отключения.

Большая часть домов, отключаемых только на период проведения гидравлических испытаний (1-3дня), располагаются в Приморском и Калининском районах, что обусловлено наличием технической возможности.

видео: архив