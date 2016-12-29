Эмблему Петербурга к Евро-2020 представили в виде смешного видеоролика

В 2020-м году Санкт-Петербург примет игры Чемпионата Европы по футболу. В городе уже разработали логотип Северной столицы к этому важному событию.

В Петербурге состоялась презентация официальной эмблемы города к Чемпионату Европы по футболу в 2020 году. Представители Смольного продемонстрировали партнерам из УЕФА анимированный видеоролик, в финале которого и появляется эмблема. На этом "лого соревнований" изображен Дворцовый мост, узнаваемая панорама Невы и футбольный Кубок, являющийся традиционным символом ЧЕ. Заметим, что сам ролик получился весьма позитивным и ярким. Он выполнен в стиле 16-битной игры: по улицам Санкт-Петербурга скачет мультяшный мячик, который останавливается лишь в чаше стадиона на Крестовском. Петербург в этом видео предстает не серым и мрачным, а наоборот: современным, веселым и слегка "хипстерским".

Напомним, что Евро-2020 пройдет в экспериментальном формате. В этот раз не будет одной страны-хозяйки: матчи группового этапа пройдут сразу в нескольких государствах на территории всей Европы. Всего же в Санкт-Петербурге будут сыграны 4 матча Евро-2020.