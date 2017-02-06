В парадной на Михаила Дудина забил "душ из лампы"

Жители Петербурга сообщают о необычном коммунальном ЧП на улице Михаила Дудина.

Жители Парнаса снова недовольны работой коммунальщиков. Обитатели дома №25, корпус 1 на улице Михаила Дудина сообщили о необычном прорыве трубы в своем доме. Сегодня утром, 6 февраля, в одной из парадных крупного жилого дома "забил душ". Жильцы обратили внимание на то, что с потолка парадной достаточно обильно течет вода. При этом она стекает через конструкцию осветительного прибора. Пока что лампочка и проводка не "коротят", но такая угроза существует.

Взволнованные петербуржцы уже прислали в редакцию Piter.TV видео с места ЧП. По их словам, протечка продолжается больше часа, а электричество никто не думает отключать. Жители ходят по мокрому полу и боятся удара током. Случившееся они уже прозвали "электрическим душем". Работ по устранению протечки в парадной на Михаила Дудина никто не наблюдает.