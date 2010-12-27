Дворники-стахановцы за неделю очистили Петербург от 4.5 тысяч тонн грязи

В Петербурге продолжается традиционная весенняя "уборка". За неделю из города вывезли 4500 тонн грязи.

За минувшую неделю Санкт-Петербург стал чище на 4.5 тысяч тонн грязи и 600 тонн мусора. Об этом отчитались чиновники комитета по благоустройству. Показатели этой недели почти повторили результаты прошлой семидневки.Тогда мы писали, что дорожники пашут: за неделю из Петербурга вывезли 5 000 тонн грязи. В Смольном уверены, что и в период с 15 по 22 мая дворники и специальные машины трудились в усиленном режиме.

Так, дорожная техника отработала более 5 000 смен, а дворники и уборщики - более 7500 смен. На полив дорог и влажную уборку ушло 35 000 кубометров воды. Эксперты отмечают улучшение общего вида города и уровня запыленности после таких эффективных отработок.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга