Общественники Петербурга заявили о 27-кратном превышении нормы пыли

Общественники 5 мая замерят уровень пыли и грязи в Петербурге.

За измерение количества пыли в Петербурге взялись участники движения «Красивый Петербург» и проекта "Делайте правильно!".

В конце марта петербуржцы установили 25-кратное превышение нормы уличной пыли. Комитет по благоустройству тогда заявил, что общественники поспешили с замерами, и город будет очищен от грязи к 1 мая.

4 мая общественники провели замеры и результат участников движения не порадовал. 816 г на кв. метр, при норме не более 30 гр./м2, норматив превышен в 27 раз.

5 мая в 14.00 на Сенной площади движение «Красивый Петербург» и проект «Делайте правильно!» запускают большую общественную инспекцию по измерению количества пыли на городских улицах.