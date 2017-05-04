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Общественники Петербурга заявили о 27-кратном превышении нормы пыли

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Общественники 5 мая замерят уровень пыли и грязи в Петербурге.

За измерение количества пыли в Петербурге взялись участники движения «Красивый Петербург» и проекта "Делайте правильно!".

В конце марта петербуржцы установили 25-кратное превышение нормы уличной пыли. Комитет по благоустройству тогда заявил, что общественники поспешили с замерами, и город будет очищен от грязи к 1 мая.

4 мая общественники провели замеры и результат участников движения не порадовал. 816 г на кв. метр, при норме не более 30 гр./м2, норматив превышен в 27 раз.

5 мая в 14.00 на Сенной площади движение «Красивый Петербург» и проект «Делайте правильно!» запускают большую общественную инспекцию по измерению количества пыли на городских улицах.

Теги: движение красивый петербург , общественники , петербург , пыль
Категории: Лента новостей Новости СПб

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