Дорожники пашут: за неделю из Петербурга вывезли 5 000 тонн грязи

Комитет по благоустройству отчитался о еще одной неделе борьбы с грязью и мусором в Петербурге.

Весна и долгожданное потепление позволили комитету по благоустройству еще активнее взяться за "генуборку" Санкт-Петербурга. За прошедшую неделю с 8 по 14 мая с территории Петербурга вывезли 5 000 тонн грязи и 300 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Чиновники отмечают, что их подчиненным намного лучше работается без ночных заморозков. Хорошая погода позволяет активнее проводить мойку города. В этот же период на улицы Петербурга "вылили" 35 000 кубометров воды. Кроме того, местами работу по очищению Северной столицы выполнил дождь.

Всего же с начала весеннего сезона из Петербурга вывезли более 70 000 тонн грязи. А в мойке улиц было использовано около 325 000 кубометров воды (40 000 полных поливомоечных машин).

Ранее Piter.TV сообщал, что в мусорных баках у дома на Планерной прогремел взрыв и начался пожар.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству