Двое с мачете задержаны у стадиона, где будет выступать Джастин Бибер

19-летнего юношу, вооруженного длинным и широким ножом, и его 27-летнего друга схватили возле стадиона «Миллениум»

В британском городе Кардифф перед концертом Джастина Бибера полицейские арестовали двух молодых людей, один из которых был вооружен мачете. Согласно заявлениям полицейских, молодые люди вели себя угрожающе. Камеры наблюдения зафиксировали момент задержания.

По словам правоохранительных органов, мужчины были арестованы по подозрению в ношении наступательного оружия. Оба сейчас находятся под арестом в полицейском участке в Кардиффе. На мероприятие собрались десятки тысяч поклонников канадского певца.

Напомним, что 22 мая в районе стадиона в Манчестере, где проходил концерт певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Жертвами атаки стали 22 человека, около 120 пострадали. По предварительным данным, исполнитель теракта был связан с экстремистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).