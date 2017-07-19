Работу двух станций метро ограничат по времени из-за низкой проходимости

С начала осени этого года изменится режим работы вестибюлей станций метро "Звенигородская" и "Спасская". Ввиду небольшой загруженности в утренние и вечерние часы, их будут открывать позже и закрывать раньше.

Как сообщает "Фонтанка", с 1 сентября работу вестибюлей станций петербургского метро "Звенигородская" и "Спасская" ограничат в утренние и вечерние часы ввиду небольшой загруженности.



Станции метрополитена "Звенигородская" и "Спасская" будут открывать в 7 утра и закрывать в восемь вечера. В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали, что такое решение связано с тем, что в ходе анализа проходимости обеих станций был выявлен низкий пассажиропоток. На «Звенигородской» до 7 утра входной поток не более 250 человек в будний день и 200 - в выходной день. На «Спасской» он еще меньше. После восьми вечера показатели тоже небольшие - в будние дни на «Звенигородскую» заходит около 2300 человек, на «Спасскую» – менее 3500 пассажиров, а в выходные дни – примерно 1600 и 2500 человек соответственно.



Стоит напомнить, что подобную схему уже применили к станциям "Площадь Александра Невского – 1" – "Площадь Александра Невского – 2" и "Владимирская" – "Достоевская".