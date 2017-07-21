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Две машины столкнулись ночью на Пражской: пострадавший разбил лобовое стекло головой

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Страшаня авария с участием двух автомобилей произошла ночью на Пражской. один из пострадавших водителей пробил лобовое стекло головой, сообщают очевидцы.

Ночью в пятницу, 21 июля, страшная авария произошла на Пражской улице. В районе часа ночи на проезжей части столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, ДТП произошло около 01.20 ночи.

- Напротив живу, слышала аварию, сначала сигнал машины, потом звук удара, - написала пользовательница Наталья Старостина в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Две машины столкнулись ночью на Пражской: пострадавший разбил лобовое стекло головой

Судя по видео и фото с места аварии столкновение было очень серьезным. Одна из машин врезалась в левый бок другой. После ДТП смялись передние бамперы. На лобовом стекле одного из автомобилей виден след от удара. Очевидцы говорят, что водитель был не пристегнут и впечатался в стекло.

Информации о состоянии пострадавших нет. Но свидетели говорят, что слышали стоны. Данных о травмах участников ДТП нет. Подробности ночной аварии выясняются.

Две машины столкнулись ночью на Пражской: пострадавший разбил лобовое стекло головой

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия

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