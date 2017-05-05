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Детский сад в Петербурге, где отравились несколько детей, временно закрыт

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Семь детей отравились неизвестно чем в детском саду в Шушарах

В Шушарах временно закрыли детский сад, в котором несколько дней назад отравились дети. Сейчас проводится обследование на кишечные вирусы и бактериологическое обследование на группу кишечных инфекций контактных лиц и работников пищеблока.

 – Причиной расследования стали 7 случаев гастроэнтерита среди детей, посещающих детсад. В рамках проверки управление организовало медицинское освидетельствование и установило медицинское наблюдение за контактными лицами, – прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Петербурге воспитанники детского сада Пушкинского района попали в больницу с рвотой и диареей. Отравление шести малышей не считается массовым, но проверки детсада уже начались.

По словам родителей за двое суток заболели десятки детей. У всех одинаковые симптомы: высокая температура, рвота и диарея. 

Видео: архив

Теги: детский сад , карантин , отравление , петербург , шушары
Категории: Новости СПб

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