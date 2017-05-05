Детский сад в Петербурге, где отравились несколько детей, временно закрыт

Семь детей отравились неизвестно чем в детском саду в Шушарах

В Шушарах временно закрыли детский сад, в котором несколько дней назад отравились дети. Сейчас проводится обследование на кишечные вирусы и бактериологическое обследование на группу кишечных инфекций контактных лиц и работников пищеблока.

– Причиной расследования стали 7 случаев гастроэнтерита среди детей, посещающих детсад. В рамках проверки управление организовало медицинское освидетельствование и установило медицинское наблюдение за контактными лицами, – прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Петербурге воспитанники детского сада Пушкинского района попали в больницу с рвотой и диареей. Отравление шести малышей не считается массовым, но проверки детсада уже начались.

По словам родителей за двое суток заболели десятки детей. У всех одинаковые симптомы: высокая температура, рвота и диарея.

Видео: архив