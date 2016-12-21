Десятки волонтёров подключились к поискам шестилетнего ребёнка, ушедшего погулять с собакой

Объявление о пропаже и последующих поисках появилось сегодня с утра в социальных сетях. Как уверяет мама шестилетнего Егора Надежда Антонова, в районе половины одиннадцатого утра её ребёнок пошёл гулять с собакой во двор дома 5 по улице Бумажников. Через десять минут отец семейства вышел во двор и обнаружил там сидящую рядом с подъездом собаку, но мальчика нигде не было.
Семейство Антоновых просят о помощи и оставили приметы сына. Этим утром Егор был одет в шапку-ушанку, синие валенки и горнолыжный костюм: штаны синего цвета и разноцветную куртку.
Если вы увидите этого мальчика, пожалуйста, позвоните по указанным телефонам:
Видео: VK, Дима Гущин / Город Коммунар Гатчинского района