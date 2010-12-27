"ЛенСпецСМУ" достроит метро в Шушарах к августу 2018 года

Крупная строительная компания выиграла в борьбе за право достроить депо для Фрунзенского радиуса метро.

В Смольном определились с компанией, которая будет достраивать депо для Фрунзенского радиуса городской подземки в Шушарах. Тендер на строительство депо "Южное" на 5.4 млрд рублей выиграла компания "ЛенСпецСМУ". Теперь строители должны справиться с масштабными работами к августу 2018 году, уже после окончания Чемпионата мира по футболу в России.

Конкурентами дочерней компании ГК "Эталон" по борьбе за право строить депо оказались такие крупные игроки, как "Метрострой" и "Ленмонтаж". Впрочем, на сайте госзакупок говорится, что "ЛенСпецСМУ" предоставили чиновникам лучшие качественные характеристики объекта. Это помогло компании опередить ближайшего преследователя на 1.6 баллов.

Кстати, во время проведения тендера не обошлось без скандалов и неприятностей. Так компания "Геострой" жаловалась в ФАС на условия проведения конкурса и называла необоснованной стартовую цену тендера. Регулятор частично признал их претензии, однако отказался выносить предписание.

Напомним, что ранее строительством депо занималась компания "Трансстрой". Контракт с организацией был рассторгнут в прошлом декабре.