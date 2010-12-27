На строительной базе в Орле произошло странное ДТП

В сети появилось видео ДТП на строительной базе в Орле.

В сети появилось весьма странное видео ДТП в Орле на строительной базе "Лесоторговая". Инцидент произошел 13 июля.



На кадрах видно, как прохожий старается остановить "Шкоду", но у него не выходит и он забирается на капот, после чего следует за водителем несколько метров. После этого водитель выходит из машины.



Сообщается, что пешеход получил травмы.



Детали происшествия уточняют сотрудники ДПС.





