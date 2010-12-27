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На строительной базе в Орле произошло странное ДТП
Сегодня, 17:33
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TretyakovaS
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На строительной базе в Орле произошло странное ДТП

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В сети появилось видео ДТП на строительной базе в Орле.

В сети появилось весьма странное видео ДТП в Орле на строительной базе "Лесоторговая". Инцидент произошел 13 июля.

На кадрах видно, как прохожий старается остановить "Шкоду", но у него не выходит и он забирается на капот, после чего следует за водителем несколько метров. После этого водитель выходит из машины.

Сообщается, что пешеход получил травмы.

Детали происшествия уточняют сотрудники ДПС.


Теги: дтп , новости россии
Категории: Новости России

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