В сети появилось весьма странное видео ДТП в Орле на строительной базе "Лесоторговая". Инцидент произошел 13 июля.
На кадрах видно, как прохожий старается остановить "Шкоду", но у него не выходит и он забирается на капот, после чего следует за водителем несколько метров. После этого водитель выходит из машины.
Сообщается, что пешеход получил травмы.
Детали происшествия уточняют сотрудники ДПС.
Сегодня, 17:33
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На строительной базе в Орле произошло странное ДТП
В сети появилось видео ДТП на строительной базе в Орле.
В сети появилось весьма странное видео ДТП в Орле на строительной базе "Лесоторговая". Инцидент произошел 13 июля.