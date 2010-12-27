Боярский: Малахов и Корчевников копаются в мусоре

Михаил Боярский заявил, что никогда бы не стал участвовать в программах "Пусть говорят" и Прямой эфир"

Михаил Боярский стал новым ведущим шоу «Минута славы» на «Первом». Актер и певец заявил, что нуждается в критике, ему важно, чтобы ему сразу сообщили, если у него не получится справиться в ролью ведущего.

По словам Боярского, он бы ни за что не согласился быть ведущим таких программ, как «Пусть говорят» или «Прямой эфир». Артист считает, что ведущие – Андрей Малахов и Борис Корчевников – «копаются в мусоре». Михаил Боярский не понимает, зачем выносить личную жизнь на всеобщее обозрение, и его удивляет, как большинство россиян с интересом смотрят подобные программы.

Новый ведущий шоу «Минута славы» отметил, что ему очень нравятся программы, в которых дети могут проявить свои таланты, но при этом артист уверен, что после выхода выпуска в эфир жизнь ребенка превратится в кошмар.

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