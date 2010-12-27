Бывшего главу "Ленэнерго" посадили на 4 года за денежные махинации

Бывший директор "Ленэнерго" и его заместитель признаны виновными в "злоупотреблении должностными полномочиями".

Сегодня днем, 10 мая, в Московском районном суде Петербурга состоялось итоговое заседание по делу экс-главы "Ленэнерго" Андрея Сорочинского и его заместителя Дениса Слепова. Мужчин признали виновными в "злоупотреблении должностными полномочиями" и приговорили к 4 и 3 годам колонии общего режима соответственно.

Суд признал весомыми доводы следствия о преступлениях, совершенных Сорочинским и Слеповым. Еще летом 2015 года они вывели 13 млрд рублей "Ленэнерго" на счета банка "Таврический", находившегося на грани банкротства. По мнению силовиков, они знали о кризисной ситуации в "Таврическом", и делали это в его интересах. При этом финансы должны были пойти на погашение долгов "Ленэнерго" перед поставщиками, так что директор не имел права переводить их на какие-либо депозиты.

Отметим, что во время судебных заседаний все тот же Андрей Сорочинский вел себя противоречиво. Сначала он оформил явку с повинной, но позже отрицал все обвинения в свой адрес. Отметим, что после колонии чиновник 3 года не сможет занимать любые управленческие должности.