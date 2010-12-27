Городской суд Петербурга заново изучит дело экс-руководителей "Ленэнерго"

Дело бывших руководителей "Ленэнерго" вернется на рассмотрение в Городской суд.

В Городском суде Санкт-Петербурга заново будут рассматривать уголовное дело в отношении бывших руководителей "Ленэнерго". Инстанция отменила решение Московского районного суда, который ранее принял постановление о возвращении дела в Прокуратуру. До этого, та же инстанция признала вину фигурантов дела и назначила им наказание в виде лишения свободы в тюрьме общего режима за злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие ходатайствовало об отмене данного постановления, и Городской суд встал на его сторону. Сторона обвинения не согласилась, что заключение было составлено с нарушениями, которые могли препятствовать вынесению приговора генеральному и финансовому директорам. Среди недочетов судья указал отсутствие указанного Прокуратурой мотива подозреваемых, а также описания их реальной выгоды от банка "Таврический".

Напомним, что экс-менеджеры привели к негативным последствиям для "Ленэнерго". Бывшего генерального директора Андрея Сорочинского и финансового директора Дениса Слепова обвиняют в том, что они разместили 13 миллиардов рублей на счету в банке "Таврический", Данные средства принадлежали "Ленэнерго" и являлись свободными средствами фирмы. Мошенники создали вклад без возможности свободного распоряжения деньгами до 2035 года. При этом, на сумму накладывался минимальный процент прибыли. В результате данное решение стало кризисным для компании, чуть не приведя к ее краху. Экс-руководители отметили, что не могли предвидеть кризис банка 2014 года, ведь с организацией они сотрудничали вплотную еще с 1992 года, а вложения были сделаны в ходе коллективного совещания.

Защита считает, что дело поступило в суд "сырым". Адвокаты Владимир Тимофеев и Екатерина Крайнева потребовали от суда устранения имеющихся противоречий. Юристы еще раз собираются доказать, что пересмотр необходим ввиду недостаточной изученности обстоятельств.