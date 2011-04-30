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Балет "Корсар"
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Asyaromanenkova
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Балет "Корсар"

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Знаменитый балет на музыку Адольфа Адана и Цезаря Пуни на сцене Мариинского театра.

На сцене Мариинского театра зрители смогут увидет легендарный приключенческий балет "Корсар" в хореографической версии Петра Гусева. Постановка пользуется неизменным успехом на протяжении уже полутора веков - первая премьера "Корсара" в Санкт-Петербурге состоялась еще в 1863 году.

Ориенталистский балет о жизни корсаров основан на пьесе Байрона, сочиненной в 1814 году. Премьера балета, музыку к которому писали знаменитые композиторы - Адольф Адан, Рикардо Дриго, Цезарь Пуни и Лео Делиба - состоялась в 1856 году на сцене Парижской Оперы.

Теги: корсар
Категории: Театр

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