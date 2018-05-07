Минобороны опубликовало видео нового беспилотника "Корсар"

Минобороны продолжает знакомить с новейшими видами вооружения Российской Армии.

Министерство обороны в преддверии Дня Победы на своих официальных страницах в социальных сетях продолжают публиковать видео, на которых знакомят с новейшими типами вооружений Российской Армии. Чуть ранее было опубликовано видео с БМПТ "Терминатор" и его возможностями.

Следующее видео, которое опубликовало Минобороны это видео с беспилотным летательным аппаратом самолетного типа "Корсар". Этот аппарат предназначен для воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы. Для "Корсара" не важны погодные условия. Свое дежурство в воздухе он может производить круглосуточно. Продолжительность полета составляет около 10 часов.

Оборудование "Корсара" позволяет в режиме реальнорго времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Максимальная высота беспилотника 6 километров, а радиус действия составляет 160 километров.

Российский беспилотный летательный аппарат обладает довольно массивной конструкцией, в частности, это устройство обладает большим размахом крыльев. Составляющим 6,5 метров, при длине фюзеляжа в 4,2 метра, высота 1,2 метра. Максимальная скорость 150 км в час, крейсерская скорость 120 км в час. Ввиду того, что масса БПЛА Корсар составляет около 200 килограмм, его запуск осуществляется со специально подготовленной ВПП. БПЛА "Корсар" разработан КБ "Луч".

В Параде Победы 9 мая на Красной Площади впервые будут задействованы также уникальные роботизированные комплексы "Уран-6" и "Уран-9" (многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.

Видео: Минобороны РФ