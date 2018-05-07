"Уран-6": Минобороны продолжает знакомить с новинками новых вооружений

На официальной странице Минобороны появилось новое видео и роботизированным комплексом "Уран-6", которые впервые примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.

Сегодня, 7 мая, Минобороны РФ публикует видео с новейшими видами вооружения Российской армии. Ранее были показаны БМПТ "Терминатор" и БПЛА самолетного типа "Корсар" и рассказано об их возможностях. Эти виды вооружений впервые примут участие в Параде Победы 9 мая на Красногй площади.

Сейчас появилось новое видео с уникальным роботизированным комплексом "Уран-6". Этот робот предназначен для дистанционного разминирования местности. Он отлично себя зарекомендовал в ходе спецопераций в Сирии. "Уран-6" был задействован при разминировании древней Пальмиры, а также городов Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Уникальность этого комплекса заключается в способности разрушать обнаруженные на месте взрывные устройства или подводить его к подрыву. Оператор, управляющий комплексом, может находиться на расстоянии 1 километра, что позволяет обеспечить полную безопасность личного состава.

На "Уране-6" установлены 4 видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор. Данный комплекс способен обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любое взрывоопасное устройство. Двигаясь по ровной местности, робот - сапер способен производить разминирование со скоростью до 3 километров в час.

На опубликованном видео показан "Уран-6" в действии при уничтожении взрывных устройств, его проходимость. А также показан пульт управления роботизированным комплексом.

Видео: Минобороны РФ