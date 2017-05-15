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На Велижанском тракте под Тюменью байкер выскочил на встречку и погиб

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В сети появились страшные кадры с места смертельной аварии, в которой погиб мотоциклист

Страшная смертельная авария с мотоциклистом произошла накануне днем, 14 мая, на Велижанском трактом под Тюменью.

На данный момент стало известно, что водитель 1983 года рождения на мотоцикле "Хонда" ехал по автодороге в направлении города. В один из моментов он решил обогнать "Киа Пиканто", но не справился с управлением и задел колесом малолитражку. После этого мотоцикл выбросило на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем "Хендай". От удара байкера отбросило на несколько метров. От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП. 

 

Видео и фото: ВК, Александр *Klim* Климович

Теги: авария , видео , жесть , погиб байкер , смертельное дтп , тюмень
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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