Автор Гарри Поттера написала новую сказку на маскарадном платье

Роулинг написала новую сказку на маскарадном платье

Британская писательница Джоан Роулинг написала одну из своих сказок прямо на маскарадном платье для Хэллоуина.

"Я решила отметить свое пятидесятилетие одновременно с Хэллоуином (хотя это и не настоящая дата моего дня рождения), и по этому поводу случилась тематическая вечеринка "Ваш персональный кошмар". На которой у меня был костюм потерянной рукописи. И, да, именно на этом платье я и написала большую часть книги", - рассказала Роулинг.

Джоан Роулинг получила всемирную известность после выхода серии книг о волшебнике Гарри Поттере, выпушенных в период с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 млн экземпляров.

Фото: ru.wikipedia.org