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Автор Гарри Поттера написала новую сказку на маскарадном платье
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Sheker
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Автор Гарри Поттера написала новую сказку на маскарадном платье

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Роулинг написала новую сказку на маскарадном платье

        Британская писательница Джоан Роулинг написала одну из своих сказок прямо на маскарадном платье для Хэллоуина.

"Я решила отметить свое пятидесятилетие одновременно с Хэллоуином (хотя это и не настоящая дата моего дня рождения), и по этому поводу случилась тематическая вечеринка "Ваш персональный кошмар". На которой у меня был костюм потерянной рукописи. И, да, именно на этом платье я и написала большую часть книги", - рассказала Роулинг. 

Джоан Роулинг получила всемирную известность после выхода серии книг о волшебнике Гарри Поттере, выпушенных в период с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 млн экземпляров.     

 

 

 

 

Фото: ru.wikipedia.org

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Категории: Культура Мировые новости Лента новостей

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