Автоледи на иномарке сбила велосипедиста в Петербурге

В Петербурге девушка на черной иномарке наехала на велосипедиста.

Сегодня днем, 7 июля, в центре Петербурга дама-водитель сбила велосипедиста. ЧП произошло в районе 15.30 на улице Инженерной. Об этом сообщают очевидцы чрезвычайного происшествия в социальных сетях. Они же выкладывают в Интернет первые фото и видео с места ЧП.

Известно, что авария произошла рядом с домом №10 по Инженерной улице. Отсюда с прилегающей территории и выезжала женщина на черной иномарке. Во время поворота на основную дорогу она и зацепила передней частью мужчину на велосипеде. В результате велосипедист и его двухколесный друг оказались на асфальте. Пострадавший долгое время лежал на земле, однако очевидцы считают, что он не получил тяжелых травм.

На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. Отметим, что очевидцы называют "странным" маневр автоледи, во время которого и случилось несчастье. По последним данным, она выезжала не с прилегающей территории, а с парковки.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург