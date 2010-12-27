Владимир Путин получил пустую коробку из под DVD от американского режисера

Владимир Путин дал Стоуну большое интервью, в котором интервьюер посоветовал президенту РФ посмотреть фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».
Утверждается, что Стоун и Путин посмотрели по меньшей мере отрывок из картины, после чего режиссер вручил DVD президенту.
По данным СМИ, Путин взял подарок в офис, и перед тем, как закрылась дверь, открыл коробку, что запечатлели камеры. Коробка оказалась пустой, поскольку продюсеры оставили диск в плеере. Владимир Путин якобы назвал это "типичным американским подарком".