Владимир Путин получил пустую коробку из под DVD от американского режисера

Американский режиссер Оливер Стоун случайно подарил президенту России Владимиру Путину пустую коробку из-под DVD. Именно это утверждает американский еженедельник Variety.

Владимир Путин дал Стоуну большое интервью, в котором интервьюер посоветовал президенту РФ посмотреть фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».

Утверждается, что Стоун и Путин посмотрели по меньшей мере отрывок из картины, после чего режиссер вручил DVD президенту.

По данным СМИ, Путин взял подарок в офис, и перед тем, как закрылась дверь, открыл коробку, что запечатлели камеры. Коробка оказалась пустой, поскольку продюсеры оставили диск в плеере. Владимир Путин якобы назвал это "типичным американским подарком".