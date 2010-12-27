Американцы смоделировали столкновение пяти лайнеров

В США визуализировали столкновение, которое могло произойти в Сан-Франциско.

В Сети появилось двухминутное видео, в котором канадский самолет Air Canada Flight A759, совершающий полет из Торонто, направился в сторону дорожки, на которой в линию выстроились четыре самолета. Ранее пилот спросил у диспетчеров, свободна ли полоса. На что получил ответ: "На 28R нет никого, кроме вас". По неизвестным причинам пилот проигнорировал сообщение и решил приземлиться на уже занятой полосе Taxiway C.

Жертвой авиакатастрофы могли стать сотни человек, если бы не своевременная команда диспетчера канадскому лайнеру о немедленном уходе на второй круг.

Также на записи слышно, как пилот самолета United Airlines, находившегося на земле сообщает, что лайнер пролетел прямо над ними.

Во вторник представитель авиакомпании Питер Фицпатрик заявил, что лайнер со 135 пассажирами и пятью членами экипажа приземлился без происшествий. В данный момент Air Canada расследует инцидент.