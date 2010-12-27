Актер "Убойной Силы" устроил массовую аварию на площади Победы

Очевидцы сообщают о незначительной аварии с участием трех автомобилей на площади Победы. По их словам ДТП произошло из-за актера сериала "Убойная Сила" Сергей Кошонин.

Незначительная авария на площади Победы стала значимым событием из-за предполагаемого виновника. Очевидцы сообщают, что актер из сериала "Убойная Сила" Сергей Кошонин на Nissan Almera врезался припаркованный Mercedes. Немецкая машина в свою очередь отъехала и протаранила соседний Opel.

При каких обстоятельствах произошла авария – остается пока загадкой.

Авария хоть и оказалась массовой, однако никто не пострадал. Как рассказывают свидетели, на месте уже работают специалисты ДПС. Идет разбор. Столкнувшиеся автомобили проезду не мешают.

На главной улице сегодня произошло другое ЧП на дороге. Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что на Невском праздничная конструкция раздавила троллейбус. Украшение ко Дню Победы повредило провода общественного транспорта. Из-за инцидента движение троллейбусов встало.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург